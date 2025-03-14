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  • Александр Тихонов: «Когда Бессеберг был президентом IBU, я сказал ему: «Тебя ждет позор и тюрьма». Он тогда хохотал, а я слов на ветер не бросаю»
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Александр Тихонов: «Когда Бессеберг был президентом IBU, я сказал ему: «Тебя ждет позор и тюрьма». Он тогда хохотал, а я слов на ветер не бросаю»

Александр Тихонов рассказал, как предрек тюрьму экс-главе IBU Андерсу Бессебергу.

Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно запретил Бессебергу занимать спортивные должности. В 2024-м функционер был приговорен в Норвегии к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы – за коррупцию в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).

«Когда он (Бессеберг) был президентом, я был первым вице-президентом и сказал ему на конгрессе перед уходом: «Тебя ждет позор и тюрьма». Он тогда хохотал, а я слов на ветер не бросаю. Пьяница, развратник, теперь его не мог.  Сначала он неплохо работал, а потом приватизировал IBU», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds.ru
logoАлександр Тихонов
logoАндерс Бессеберг
logoIBU
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