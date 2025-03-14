Кубок IBU. Бене, Гальмас Полен, Боте, Эрдал, Арнеклейв, Гигонна пробегут спринт
14 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет женский спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
8-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Спринт
Начало – 15:00 по московскому времени.
Старт-лист
2. Анна Вайдель (Германия)
4. Туули Томингас (Эстония)
5. Юни Арнеклейв (Норвегия)
11. Жилонн Гигонна (Франция)
15. Ребекка Пасслер (Италия)
18. Стефани Шерер (Германия)
19. Сюзан Кюэльм (Эстония)
20. Эмма Нильссон (Швеция)
21. Кристина Отцовска (Чехия)
23. Камиль Бене (Франция)
26. Пола Боте (Франция)
30. Каролине Эрдал (Норвегия)
31. Лиза Мария Шпарк (Германия)
34. Селия Энафф (Франция)
37. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
63. Фани Бертран (Франция)
89. Осне Скреде (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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