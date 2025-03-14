0

Кубок IBU. Бене, Гальмас Полен, Боте, Эрдал, Арнеклейв, Гигонна пробегут спринт

14 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

8-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт

Начало – 15:00 по московскому времени.

Старт-лист

2. Анна Вайдель (Германия)

4. Туули Томингас (Эстония)

5. Юни Арнеклейв (Норвегия)

11. Жилонн Гигонна (Франция)

15. Ребекка Пасслер (Италия)

18. Стефани Шерер (Германия)

19. Сюзан Кюэльм (Эстония)

20. Эмма Нильссон (Швеция)

21. Кристина Отцовска (Чехия)

23. Камиль Бене (Франция)

26. Пола Боте (Франция)

30. Каролине Эрдал (Норвегия)

31. Лиза Мария Шпарк (Германия)

34. Селия Энафф (Франция)

37. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

63. Фани Бертран (Франция)

89. Осне Скреде (Норвегия)

Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок IBU
Камиль Бене
logoПола Боте
logoсборная Норвегии жен
Фани Бертран
logoсборная Швеции жен
logoТуули Томингас
logoРебекка Пасслер
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Чехии жен
Вольдия Гальмас Полен
logoАнна Вайдель
logoКаролине Эрдал
logoСюзан Кюэльм
logoКристина Отцовска
Осне Скреде
logoЖилонн Гигонна
logoсборная Италии жен
Эмма Нильссон
Стефани Шерер
Лиза Мария Шпарк
logoсборная Германии жен
logoсборная Эстонии жен
Селия Энафф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок IBU. Баккен, Ботн, Фрацшер, Реес, Аспенес, Кайзер выступят в спринте
сегодня, 21:47
Серохвостов о 9 промахах в суперспринте: «Я все сделал идеально, но черти сглазили»
1сегодня, 20:16
Яков Фак: «Горжусь, что смог победить на глазах у своих детей. Они всегда спрашивают: «Папа, ты выиграешь гонку?» И я стараюсь изо всех сил»
9сегодня, 17:42
Кубок мира. Общий зачет. Лагрейд вышел на первое место, Йоханнес Бо отстает на 39 очков, Жаклен – 3-й
38сегодня, 16:36
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Лагрейд выиграл, Фак – 2-й, Стремсхайм – 3-й
2сегодня, 16:29
Фак одержал 9-ю победу в карьере и первую за 10 лет, у Лагрейда – 50-й подиум, у Понсилуомы – 13-й
3сегодня, 16:02
Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 2 секунды, Йоханнес Бо – 57
2сегодня, 15:49
⚡️ Кубок мира. Фак победил в короткой индивидуальной гонке, Лагрейд – 2-й, Понсилуома – 3-й, Йоханнес Бо – 10-й
156сегодня, 15:27
Ишмуратова о близорукости во время карьеры: «Вообще не видела грани мишени. Молчала как партизан, боялась, что меня из команды выкинут»
6сегодня, 15:23
Динара Смольская: «Были мысли не выходить на финал суперспринта. Чувствовала себя хорошо, но стрельба не ладилась»
1сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
сегодня, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4сегодня, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7сегодня, 12:40
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 05:45
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
48 марта, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
8 марта, 15:08