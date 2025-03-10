Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
С 12 по 15 марта пройдет этап Кубка IBU по биатлону в Отепя.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
8-й этап
Отепя, Эстония
Расписание гонок
12 марта, среда
Короткая индивидуальная гонка, мужчины
11:30
Короткая индивидуальная гонка, женщины
15:15
14 марта, пятница
Спринт, мужчины
11:40
Спринт, женщины
15:00
15 марта, суббота
Смешанная эстафета
11:45
Сингл-микст
14:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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