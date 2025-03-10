Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя

С 12 по 15 марта пройдет этап Кубка IBU по биатлону в Отепя.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 8-й этап Отепя, Эстония Расписание гонок 12 марта, среда Короткая индивидуальная гонка, мужчины 11:30 Короткая индивидуальная гонка, женщины 15:15 14 марта, пятница Спринт, мужчины 11:40 Спринт, женщины 15:00 15 марта, суббота Смешанная эстафета 11:45 Сингл-микст 14:45 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25