Домрачева о допуске россиян и белорусов: «Это может произойти в любой момент. Важно сохранять запал и потом с хорошей спортивной злостью выходить на старт»
Спортсмены из обеих стран отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
– Как оцените шансы на разбан российских и белорусских биатлонистов перед следующим сезоном и их поездку на Олимпиаду-2026?
– В биатлоне достаточно сложная на сегодняшний день ситуация. Пока не ощущается каких-то подвижек в этом вопросе. Но думаю, оптимизм все сохраняют. Самое важное, чтобы сами спортсмены настраивались на это.
Потому что никогда не знаешь, в какой момент это может произойти – имею в виду допуск к турнирам. А произойти это может в любой момент. Поэтому важно сохранять в себе запал и потом с хорошей спортивной злостью выходить на старт.
– По общению с вашим мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом и его соотечественниками есть ощущение, что норвежцы и другие европейцы будут готовы принять разбан наших. Или они жестко настроены против?
– Сложно сейчас ответить на этот вопрос. Все это зависит больше от политических моментов. Но я думаю, все наши ребята должны сохранять надежду, что это все-таки случится. И серьезно готовиться к моменту, когда получат допуск, – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Домрачева.
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