Кубок IBU. Арнеклейв, Эрдал, Рандбю, Боте, Гальмас Полен пробегут короткую индивидуальную гонку
12 марта биатлонистки пробегут короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
8-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Короткая индивидуальная гонка
Начало – 15:15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Туули Томингас (Эстония)
2. Ребекка Пасслер (Италия)
3. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)
4. Анна Вайдель (Германия)
7. Камиль Бене (Франция)
9. Эмма Нильссон (Швеция)
13. Анна Хедстрем (Швеция)
16. Жилонн Гигонна (Франция)
17. Лиза Мария Шпарк (Германия)
20. Анастасия Меркушина (Украина)
23. Каролине Эрдал (Норвегия)
26. Пола Боте (Франция)
30. Кристина Отцовска (Чехия)
31. Стефани Шерер (Германия)
34. Фрида Доккен (Норвегия)
35. Гру Рандбю (Норвегия)
40. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
44. Фани Бертран (Франция)
45. Сара Скаттоло (Италия)
62. Сюнне Оврен (Норвегия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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