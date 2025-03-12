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Кубок IBU. Арнеклейв, Эрдал, Рандбю, Боте, Гальмас Полен пробегут короткую индивидуальную гонку

12 марта биатлонистки пробегут короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

8-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Короткая индивидуальная гонка

Начало – 15:15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Туули Томингас (Эстония)

2. Ребекка Пасслер (Италия)

3. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)

4. Анна Вайдель (Германия)

7. Камиль Бене (Франция)

9. Эмма Нильссон (Швеция)

13. Анна Хедстрем (Швеция)

16. Жилонн Гигонна (Франция)

17. Лиза Мария Шпарк (Германия)

20. Анастасия Меркушина (Украина)

23. Каролине Эрдал (Норвегия)

26. Пола Боте (Франция)

30. Кристина Отцовска (Чехия)

31. Стефани Шерер (Германия)

34. Фрида Доккен (Норвегия)

35. Гру Рандбю (Норвегия)

40. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

44. Фани Бертран (Франция)

45. Сара Скаттоло (Италия)

62. Сюнне Оврен (Норвегия)

Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Эстонии жен
logoРебекка Пасслер
Камиль Бене
Сара Скаттоло
Эмма Нильссон
Лиза Мария Шпарк
Анна Хедстрем
Вольдия Гальмас Полен
logoКаролине Эрдал
logoПола Боте
logoАнастасия Меркушина
Укалек Астри Слеттемарк
logoГру Рандбю
Фрида Доккен
Фани Бертран
logoсборная Франции жен
logoКристина Отцовска
сборная Гренландии жен
logoЖилонн Гигонна
logoКубок IBU
logoсборная Италии жен
Стефани Шерер
результаты
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logoТуули Томингас
logoсборная Украины жен
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