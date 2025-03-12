Кубок IBU. Баккен, Аспенес, Ботн, Реес, Фрацшер пробегут короткую индивидуальную гонку
12 марта биатлонисты пробегут короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
8-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины
Короткая индивидуальная гонка
Начало – 11:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Фабиан Мюллауэр (Австрия)
3. Роман Реес (Германия)
10. Микулаш Карлик (Чехия)
13. Лукас Фрацшер (Германия)
17. Сондре Слеттемарк (Гренландия)
21. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)
23. Симон Кайзер (Германия)
29. Сверре Аспенес (Норвегия)
31. Николо Бетемпс (Италия)
34. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
37. Гаэтан Патюрель (Франция)
39. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
62. Уле Сурке (Норвегия)
77. Сиверт Герхардсен (Норвегия)
94. Леонард Пфунд (Германия)
112. Дариус Лодль (Германия)
117. Хавард Тостеруд (Норвегия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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