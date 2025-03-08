Светлана Миронова: «Я склонна считать, что в жизни мы не совершаем ошибок. Мы получаем большой опыт, через который или растем как личности, или не растем»

Биатлонистка Светлана Миронова призналась, что повзрослела как личность.

«Я очень изменилась за этот период, повзрослела очень сильно. Это, наверное, и дало мне большой личностный рост, скажем так.

Был ли уход от Шашилова ошибкой? Я, в принципе, склонна считать, что в жизни мы не совершаем ошибок. Мы получаем большой опыт, через который или растем как личности, или не растем. У меня получилось так, что я выросла, поэтому, наверное, все в моей жизни складывается так, как должно быть.

Сегодняшняя гонка (пасьют в финале Кубка России, где спортсменка заняла шестое место – Спортс’’) могла бы быть лучше, если бы я стреляла чуточку точнее стоя. Помешало большое желание. Я торопилась, мне хотелось быстрее уйти на трассу, а стойка – это такая штука, где большое желание очень часто мешает. Этот недостаток у меня как раз таки присутствует», – сказала 31-летняя Миронова , которая является серебряным призером Олимпийских игр.

Также биатлонистка поделилась впечатлениями от финала Кубка России в Златоусте.

«На Спартакиаде сильнейших год назад мне стартовать не довелось: я по факту только начинала свой сезон, был второй месяц подготовки, поэтому мы побереглись. Но могу сказать, что стадион очень хороший. Здесь очень приятная организация, очень приятные трассы. Мне прямо вообще все нравится.

Плюс повезло с погодой. Она просто идеальная, в том числе для стрельбы. Но вот эмоции немного подвели. Из-за этого чуточку сбилась концентрация. Я не сконцентрировалась на удержании и обработке, не совместила две эти очень важные вещи в стрельбе стоя – и упустила свой шанс», – заявила Миронова.