Миронова о гонке 8 марта: «Какая может быть праздничная расслабленность? Я хищница, я нацелена»

Биатлонистка Светлана Миронова назвала себя хищницей.

– Нет праздничной расслабленности [8 марта]?

– Какая может быть расслабленность? Я хищница, я нацелена. Настроение хорошее, но настроена я на гонку, собрана, – сказала олимпийский призер Миронова перед началом гонки преследования в финале Кубка России в Златоусте.

Миронова вышла на старт под седьмым номером и в итоге финишировала шестой.