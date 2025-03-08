Миронова о гонке 8 марта: «Какая может быть праздничная расслабленность? Я хищница, я нацелена»
Биатлонистка Светлана Миронова назвала себя хищницей.
– Нет праздничной расслабленности [8 марта]?
– Какая может быть расслабленность? Я хищница, я нацелена. Настроение хорошее, но настроена я на гонку, собрана, – сказала олимпийский призер Миронова перед началом гонки преследования в финале Кубка России в Златоусте.
Миронова вышла на старт под седьмым номером и в итоге финишировала шестой.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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