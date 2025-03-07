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Виктория Сливко: «Отдала все силы. Немного даже неожиданно, что с таким самочувствием получилось так пробежать ходом»

Сливко заявила, что ей было тяжело в спринте в финале Кубка России по биатлону.

Виктория Сливко выиграл спринт в финале Кубка России в Златоусте. Также она стала победительницей спринтерского зачета.

– Я и спринты еще выиграла? Да ладно? Я в шоке. Гонка сложилась очень тяжело, по самочувствию было очень сложно. Когда справилась с лежкой, просто подумала, что нужно попадать стоя, тогда будет легче на дистанции. Отдала все силы и немного даже неожиданно, что с таким самочувствием получилось так пробежать ходом.

– Держали в голове, что Наташа (Шевченко) не бежит?

– Нет, вообще в голове это не держала. Я не люблю просчитывать эти ходы‑выходы, все после гонки за меня посчитают, и я просто приму результат. Наташе желаю выздоровления, потому что в борьбе всегда интереснее, – сказала Сливко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
logoВиктория Сливко
logoКубок России
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
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