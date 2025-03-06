Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе проиграл 13 секунд, Жаклен – 23

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25 7-й этап Нове-Место, Чехия Мужчины, спринт Лыжный ход 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.15,3 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,7 3. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,5 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21,5 5. Эрик Перро (Франция) – 21,8 6. Эмильен Жаклен (Франция) – 23,3 7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 27,1 8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,3 9. Эмильен Клод (Франция) – 31,5 10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,1 11. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,0 Скорострельность 1. Якко Ранта (Финляндия) – 42,7 (3) 2. Даниэле Каппеллари (Италия) – 43,3 (0) 3. Миха Довжан (Словения) – 43,7 (1) 4. Адам Раннелс (Канада) – 43,8 (2) 5. Кэмпбелл Райт (США) – 43,9 (0) 6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 44,0 (0)... 21-22. Эмильен Жаклен (Франция) – 48,5 (0) 21-22. Эрик Перро (Франция) – 48,5 (1)... 26. Йоханнес Бо (Норвегия) – 49,4 (2)... 34. Томмазо Джакомель (Италия) – 50,2 (1) 35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,3 (2)