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Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе проиграл 13 секунд, Жаклен – 23

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап 

Нове-Место, Чехия 

Мужчины, спринт 

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.15,3 

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,7

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,5

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21,5

5. Эрик Перро (Франция) – 21,8

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 23,3

7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 27,1

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,3

9. Эмильен Клод (Франция) – 31,5

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,1

11. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,0

Скорострельность

1. Якко Ранта (Финляндия) – 42,7 (3)

2. Даниэле Каппеллари (Италия) – 43,3 (0)

3. Миха Довжан (Словения) – 43,7 (1)

4. Адам Раннелс (Канада) – 43,8 (2)

5. Кэмпбелл Райт (США) – 43,9 (0)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 44,0 (0)...

21-22. Эмильен Жаклен (Франция) – 48,5 (0)

21-22. Эрик Перро (Франция) – 48,5 (1)...

26. Йоханнес Бо (Норвегия) – 49,4 (2)...

34. Томмазо Джакомель (Италия) – 50,2 (1)

35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,3 (2)

Опубликовано: Полина Лоцик
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