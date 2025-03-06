Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе проиграл 13 секунд, Жаклен – 23
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Мужчины, спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.15,3
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,7
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,5
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21,5
5. Эрик Перро (Франция) – 21,8
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 23,3
7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 27,1
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,3
9. Эмильен Клод (Франция) – 31,5
10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,1
11. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,0
Скорострельность
1. Якко Ранта (Финляндия) – 42,7 (3)
2. Даниэле Каппеллари (Италия) – 43,3 (0)
3. Миха Довжан (Словения) – 43,7 (1)
4. Адам Раннелс (Канада) – 43,8 (2)
5. Кэмпбелл Райт (США) – 43,9 (0)
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 44,0 (0)...
21-22. Эмильен Жаклен (Франция) – 48,5 (0)
21-22. Эрик Перро (Франция) – 48,5 (1)...
26. Йоханнес Бо (Норвегия) – 49,4 (2)...
34. Томмазо Джакомель (Италия) – 50,2 (1)
35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,3 (2)
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