Шоу-гонка в Стокгольме. Минккинен и Сеппяля победили, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Тандревольд и Йоханнес Бо – 7-е
Финские биатлонисты выиграли шоу-гонку в формате сингл-микста в Стокгольме.
Суви Минккинен и Теро Сеппяля победили в гонке под названием Skidskyttekampen («Биатлонная битва»).
Skidskyttekampen
Стокгольм, Швеция
Сингл-микст
1. Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия) – 16.41,8 (0+5)
2. Ханна Оберг – Мартин Понсилуома (Швеция) – 1,0 (0+7)
3. Юни Арнеклейв – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 8,7 (0+9)
4. Йоханна Скоттхайм – Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 14,5 (0+8)
5. Жюстин Брезаз-Буше – Эмильен Жаклен (Франция) – 14,6 (0+8)
6. Лена Хекки-Гросс – Никлас Хартвег (Швейцария) – 31,6
7. Ингрид Ланмарк Тандревольд – Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.05,3 (2+9)
8. Осеан Мишлон – Эрик Перро (Франция) – 1.13,3 (1+13)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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