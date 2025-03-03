  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Шоу-гонка в Стокгольме. Минккинен и Сеппяля победили, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Тандревольд и Йоханнес Бо – 7-е
9

Шоу-гонка в Стокгольме. Минккинен и Сеппяля победили, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Тандревольд и Йоханнес Бо – 7-е

Финские биатлонисты выиграли шоу-гонку в формате сингл-микста в Стокгольме.

Суви Минккинен и Теро Сеппяля победили в гонке под названием Skidskyttekampen («Биатлонная битва»).

Skidskyttekampen

Стокгольм, Швеция

Сингл-микст

1. Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия) – 16.41,8 (0+5)

2. Ханна Оберг – Мартин Понсилуома (Швеция) – 1,0 (0+7)

3. Юни Арнеклейв – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 8,7 (0+9)

4. Йоханна Скоттхайм – Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 14,5 (0+8)

5. Жюстин Брезаз-Буше – Эмильен Жаклен (Франция) – 14,6 (0+8)

6. Лена Хекки-Гросс – Никлас Хартвег (Швейцария) – 31,6

7. Ингрид Ланмарк Тандревольд – Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.05,3 (2+9)

8. Осеан Мишлон – Эрик Перро (Франция) – 1.13,3 (1+13)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
шоу-гонка в Стокгольме
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
logoХанна Оберг
logoсборная Финляндии
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoСебастьян Самуэльссон
logoНиклас Хартвег
logoсборная Швейцарии
logoЭрик Перро
logoсборная Финляндии жен
logoЙоханна Скоттхайм
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЙоханнес Бо
logoсборная Франции
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции жен
logoТеро Сеппяля
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСуви Минккинен
logoсборная Норвегии жен
logoМартин Понсилуома
logoЮни Арнеклейв
logoЛена Хекки-Гросс
logoОсеан Мишлон
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Швейцарии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Пуфф, Фихтнер, Таннхаймер, Гротиан, Шнайдер и Пройс вошли в состав сборной Германии на Кубок мира в Нове Место
1сегодня, 21:10
Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезни
13сегодня, 11:30
Губерниев о выборах главы МОК: «Это политическая должность. Сейчас нет особой разницы, кто победит»
8сегодня, 09:22
Серохвостов о целях на следующий год: «Семьей обзавестись. В плане спорта – наверное, с биатлоном закончить, ха-ха»
14сегодня, 09:03
Домрачева о допуске россиян и белорусов: «Это может произойти в любой момент. Важно сохранять запал и потом с хорошей спортивной злостью выходить на старт»
сегодня, 07:39
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
сегодня, 07:00
Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
7сегодня, 06:22
Первенство России среди юниоров. Команда Метели выиграла смешанную эстафету, команда Коновалова – 2-я, команда Кульгускина – 3-я
4вчера, 20:46
Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Перро, Фийон-Майе, Жаклен в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Нове-Место
вчера, 20:10
Чемпионат мира среди юниоров. Андерссон и Калкенберг победили в больших масс-стартах, Бонду и Клеметтинен – 2-е
6вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской
сегодня, 20:24
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1вчера, 21:05
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6вчера, 06:11
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
11 марта, 17:30
Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
27 февраля, 20:42
Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках
27 февраля, 20:04
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Наталия Шевченко – 2-я, Смольская – 3-я
2423 февраля, 20:48
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
2823 февраля, 20:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
422 февраля, 16:08
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
522 февраля, 15:46