Итальянская биатлонистка Доротея Вирер посетила Неделю моды в Милане.

Мероприятие проходит с 25 февраля по 3 марта.

«Немного из вчерашнего…👠💄», – написала Вирер 28 февраля, опубликовав несколько фото.

Спортсменке 34 года, она четырехкратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпиад.

Фото: страница Доротеи Вирер.