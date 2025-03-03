Доротея Вирер посетила Неделю моды в Милане
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер посетила Неделю моды в Милане.
Мероприятие проходит с 25 февраля по 3 марта.
«Немного из вчерашнего…👠💄», – написала Вирер 28 февраля, опубликовав несколько фото.
Спортсменке 34 года, она четырехкратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпиад.
Фото: страница Доротеи Вирер.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Доротеи Вирер
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