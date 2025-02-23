Эльвира Оберг о победе на ЧМ: «Не понимаю, как мне это удалось. Я думала: «В этой гонке мне надо просто выжить»
Шведская биатлонистка сегодня выиграла масс-старт в Ленцерхайде. Второй стала француженка Осеан Мишлон, третьей – норвежка Марен Киркеэйде.
«Не понимаю, как мне это удалось сегодня. В начале гонки у меня было хорошее предчувствие, но на третьем круге я будто упиралась в стену. И думала: «В этой гонке мне надо просто выжить».
А уже после я так хорошо чувствовала себя на стойке, что закрыла все [мишени], чего никому больше не удалось. На последнем круге я реально боялась, что выдохнусь и не смогу финишировать первой.
Я счастлива, я так долго стремилась к этому. И сегодня это было очень эмоционально», – сказала Эльвира.
Биатлонистка ждала на финише свою сестру – Ханну Оберг, которая в итоге заняла 30-е место.
«Это что-то особенное. Мы вместе – и во время взлетов, и падений. Возможность разделить с ней [эмоции] делает их еще более особенным», – добавила Эльвира.
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