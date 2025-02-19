Эрик Перро: «Слушать «Марсельезу» на подиуме – это нечто фантастическое. Публика не подпевала, поэтому я старался петь сам как можно громче»
Эрик Перро поделился эмоциями после победу в индивидуальной гонке на ЧМ-2025.
«Слушать «Марсельезу» на подиуме – это нечто фантастическое. Было волшебно понимать, что она играет в мою честь. Публика не подпевала, поэтому я старался петь сам как можно громче.
Когда меня спрашивают, буду ли я много праздновать, я отвечаю, что праздновать особо нечего, потому что приближается эстафета.
Я собираюсь немного отдохнуть, разобраться с проблемой, которая у меня на уме, и заодно сходить и купить кое-какие приятные вещи», – сказал Перро.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Parisien
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