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  • Эрик Перро: «Слушать «Марсельезу» на подиуме – это нечто фантастическое. Публика не подпевала, поэтому я старался петь сам как можно громче»
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Эрик Перро: «Слушать «Марсельезу» на подиуме – это нечто фантастическое. Публика не подпевала, поэтому я старался петь сам как можно громче»

Эрик Перро поделился эмоциями после победу в индивидуальной гонке на ЧМ-2025.

«Слушать «Марсельезу» на подиуме – это нечто фантастическое. Было волшебно понимать, что она играет в мою честь. Публика не подпевала, поэтому я старался петь сам как можно громче. 

Когда меня спрашивают, буду ли я много праздновать, я отвечаю, что праздновать особо нечего, потому что приближается эстафета.

Я собираюсь немного отдохнуть, разобраться с проблемой, которая у меня на уме, и заодно сходить и купить кое-какие приятные вещи», – сказал Перро. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Parisien
logoсборная Франции
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logoЭрик Перро
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