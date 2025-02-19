«У нас всегда плохие идеи». Фабьен Клод побрил голову Эрику Перро после его победы на чемпионате мира
Эрику Перро обрили голову после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира.
Перро заключил пари с товарищами по французской сборной, что сделает стрижку, если выиграет личное золото в Ленцерхайде.
После награждения Эрика встретил Фабьен Клод с машинкой для стрижки волос.
«У нас всегда плохие идеи», – прокомментировал пари француз.
ФОТО: инстаграм Eurosport.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости