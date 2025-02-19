«У нас всегда плохие идеи». Фабьен Клод побрил голову Эрику Перро после его победы на чемпионате мира

Эрику Перро обрили голову после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Перро заключил пари с товарищами по французской сборной, что сделает стрижку, если выиграет личное золото в Ленцерхайде. После награждения Эрика встретил Фабьен Клод с машинкой для стрижки волос. «У нас всегда плохие идеи», – прокомментировал пари француз. ФОТО: инстаграм Eurosport.