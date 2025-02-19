Смольская об Олимпиаде-2026: «Наверное, все идет к тому, что нас все-таки допустят. Есть надежда, что мы скоро вернемся»

Динара Смольская высказалась о возможном возвращении на международную арену.

– Организаторы попытались выстроить программу соревнований по типу календаря на чемпионате мира. Учитывая ваш график, удается ли следить за мировым первенством?

– Вообще я старалась следить чуть ли не за каждой гонкой, но сейчас не получается, так как у нас время проведения гонок практически совпадает. Только накануне, в выходной день, получилось в записи посмотреть спринт и преследование. Конечно, интересно понаблюдать. Некоторые моменты для себя отмечаю.

От себя отмечу важное: много кто сейчас высказывается, что мы будем проигрывать иностранцам, когда вернемся на международные соревнования, но я так не считаю. Думаю, что мы довольно быстро адаптируемся. Я не вижу там ничего сверхъестественного. Когда мы были там, то тоже быстро стреляли и быстро работали на дистанции. Нам просто нужно вернуться, и мы сразу перестроимся.

– Сейчас тренируетесь и выступаете с прицелом на Олимпийские игры-2026?

– Да, конечно, иначе сложнее себя настраивать. Наверное, все идет к тому, что нас все-таки допустят, даже в том же нейтральном статусе. Конечно, хочется соревноваться под флагом, но... Сложно говорить сейчас о возможном допуске, но все равно есть надежда на то, что мы скоро вернемся, – сказала белорусская биатлонистка.