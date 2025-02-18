Наталия Шевченко об Олимпиаде: «Если завтра нам скажут, что мы едем, мы будем готовы поехать и бороться»
Биатлонистка Наталия Шевченко сохраняет надежду поехать на Олимпиаду-2026.
– Начавшиеся переговоры президентов России и США дают вам надежду, что им удастся договориться и санкции со спортсменов будут сняты?
– Я не вдаюсь сильно в подробности политики и не слежу, кто с кем и что обсуждает, а просто тренируюсь, готовлюсь, выступаю и надеюсь, что когда-то смогу выступать на международном уровне. Мне как спортсмену остается только ждать.
– На Олимпиаду все равно есть какие-то надежды?
– Конечно. Всегда надеешься на лучшее, что мы все-таки поедем. Мы готовимся к этому. Надо быть всегда готовым. Если завтра нам скажут, что мы едем, мы будем готовы поехать и бороться, – сказала Шевченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
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