Наталия Шевченко об Олимпиаде: «Если завтра нам скажут, что мы едем, мы будем готовы поехать и бороться»

Биатлонистка Наталия Шевченко сохраняет надежду поехать на Олимпиаду-2026.

– Начавшиеся переговоры президентов России и США дают вам надежду, что им удастся договориться и санкции со спортсменов будут сняты?

– Я не вдаюсь сильно в подробности политики и не слежу, кто с кем и что обсуждает, а просто тренируюсь, готовлюсь, выступаю и надеюсь, что когда-то смогу выступать на международном уровне. Мне как спортсмену остается только ждать.

– На Олимпиаду все равно есть какие-то надежды?

– Конечно. Всегда надеешься на лучшее, что мы все-таки поедем. Мы готовимся к этому. Надо быть всегда готовым. Если завтра нам скажут, что мы едем, мы будем готовы поехать и бороться, – сказала Шевченко.