Шашилов о биатлонистках: «Когда они бегали в линзах, это была катастрофа – мешал свет, были блики. Сейчас все в порядке, но нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение»
Михаил Шашилов рассказал, как российским биатлонисткам мешали линзы.
Во вторник на Альфа‑Банк Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах (Беларусь) пройдут индивидуальные гонки. Женщины стартуют в 16:30 по московскому времени, мужчины – в 20:30.
– У женщин гонка запланирована на дневное время, мужчины же будут стартовать уже вечером. Тяжело ли спортсменам приспосабливаться к искусственному освещению?
– Многие девушки в команде, например, делали операцию на глазах. В том числе Наталия Шевченко и Тамара Дербушева. Когда они еще в линзах бегали… это была катастрофа. Мешал свет, были какие‑то блики. Сейчас уже все в порядке, но всегда нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение, – сказал старший тренер женской сборной России Шашилов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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