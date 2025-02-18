Михаил Шашилов: «Йоханнес Бо усердно работает, знает чего хочет. И его решение о завершении карьеры нужно уважать»
Михаил Шашилов призвал уважать решение Йоханнеса Бо о завершении карьеры.
Пятикратный олимпийский чемпион и 22-кратный чемпион мира по биатлону из Норвегии ранее объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
«Йоханнес Бо – сильный спортсмен, очень одаренный. Такие биатлонисты периодически появляются, но действительно редкое качество, когда талантливый спортсмен плюсом ко всему еще и трудолюбивый. Йоханнес усердно работает, знает чего хочет. И его решение о завершении карьеры в конце сезона нужно уважать», – сказал старший тренер женской сборной России Шашилов.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем