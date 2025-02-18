Михаил Шашилов: «Йоханнес Бо усердно работает, знает чего хочет. И его решение о завершении карьеры нужно уважать»

Михаил Шашилов призвал уважать решение Йоханнеса Бо о завершении карьеры.

Пятикратный олимпийский чемпион и 22-кратный чемпион мира по биатлону из Норвегии ранее объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

«Йоханнес Бо – сильный спортсмен, очень одаренный. Такие биатлонисты периодически появляются, но действительно редкое качество, когда талантливый спортсмен плюсом ко всему еще и трудолюбивый. Йоханнес усердно работает, знает чего хочет. И его решение о завершении карьеры в конце сезона нужно уважать», – сказал старший тренер женской сборной России Шашилов .

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!