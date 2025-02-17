Антон Шипулин: «Рано или поздно все, кто говорил про Россию плохо, поймут, что были неправы. Это только вопрос времени»
Шипулин считает, что сторонники отстранения России поймут, что были неправы.
Ранее норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бо высказывались против возвращения российских спортсменов на международные турниры.
«Рано или поздно все, кто говорил про Россию плохо, поймут, что были неправы. Это только вопрос времени. Но это их мнение, их право, не знаю, чем они это мотивировали», – сказал чемпион мира 2017 года Антон Шипулин.
Тарьей и Йоханнес завершат карьеру после текущего сезона.
«Они приняли такое решение, чтобы больше не пересекаться с россиянами? Так можно подумать только в шутку. Думаю, их решение связано с личными вопросами, проблемами, делами», – отметил Шипулин.
Уход Йоханнеса Бо – очень странный. Я не верю его объяснениям
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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