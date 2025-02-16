Эрик Перро: «Хотел бы поблагодарить сервис-бригаду, у нас были прекрасные лыжи. Моя медаль принадлежит в равной степени сервисерам»

Француз Эрик Перро поблагодарил сервисменов после бронзы ЧМ в гонке преследования.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бо, вторым финишировал американец Кэмпбелл Райт. Четвертое место занял Стурла Лагрейд из Норвегии.

«Я понимал, что 15-й стартовый номер не позволит мне бороться за титул. Я сделал все, что в моих силах.

Хотел бы поблагодарить сервис-бригаду, у нас были прекрасные лыжи. Моя медаль принадлежит в равной степени сервисерам.

Мне удалось насладиться гонкой, я действительно счастлив. Рад, что моя семья здесь. Я слышал их на трассе, это согревало сердце. Мне не терпится обнять их.

Судьба медалей решалась на последнем круге. Райт ускорился, и я знал, что Легрейд тоже это сделает, потому что он хороший стрелок. Так что мне пришлось напрячься», – сказала Перро.