Эрик Перро: «Хотел бы поблагодарить сервис-бригаду, у нас были прекрасные лыжи. Моя медаль принадлежит в равной степени сервисерам»
Француз Эрик Перро поблагодарил сервисменов после бронзы ЧМ в гонке преследования.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бо, вторым финишировал американец Кэмпбелл Райт. Четвертое место занял Стурла Лагрейд из Норвегии.
«Я понимал, что 15-й стартовый номер не позволит мне бороться за титул. Я сделал все, что в моих силах.
Хотел бы поблагодарить сервис-бригаду, у нас были прекрасные лыжи. Моя медаль принадлежит в равной степени сервисерам.
Мне удалось насладиться гонкой, я действительно счастлив. Рад, что моя семья здесь. Я слышал их на трассе, это согревало сердце. Мне не терпится обнять их.
Судьба медалей решалась на последнем круге. Райт ускорился, и я знал, что Легрейд тоже это сделает, потому что он хороший стрелок. Так что мне пришлось напрячься», – сказала Перро.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Dauphine
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