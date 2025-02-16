Кэмпбелл Райт: «Когда я рос, я не смотрел биатлон. Не беспокоюсь о том, какие имена меня окружают и какие у них достижения»

Кэмпбелл Райт объяснил, почему его не впечатляют победы над топ-биатлонистами.

15 февраля американец Райт , выступавший за Новую Зеландию до сезона-2023/24, завоевал серебро чемпионата мира в спринте. После гонки он ответил на вопрос, какие эмоции испытывает после победы над именитыми соперниками.

«Думаю, у меня ситуация несколько иная, ведь когда я рос, я не смотрел биатлон. Конечно, я знаю, что эти спортсмены – «большие рыбы» и очень хорошие биатлонисты. Но когда я соревнуюсь, я не особо беспокоюсь о том, какие имена меня окружают и какие у них достижения.

Для меня важно стараться быть конкурентоспособным. Я не сильно обращаю внимание на спортсменов, которых мне удается победить.

Биатлон – не очень популярный вид спорта в Новой Зеландии, я начал заниматься им в 15-16 лет. Конечно, приятно их обыгрывать, но меня куда больше радует, что я конкурентоспособен», – сказал Райт.

«Подготовка в США определенно имела важное значение [для успеха на ЧМ]. Их план и объемы тренировок намного превосходят то, что я делал раньше. До этого у меня были только надежды и мечты, я выкладывался на полную – и благодаря этому забрался так далеко. Но тренировочный план [сборной США] действительно помог мне улучшить лыжный ход», – ранее отметил Райт.