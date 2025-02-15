Министр спорта Беларуси: «Наши биатлонисты конкурентоспособны – это победители и призеры Олимпиад, чемпионатов мира. Они все в прекрасной форме»
Сегодня в Раубичах стартовал Кубок сильнейших спортсменов по биатлону, в котором принимают участие российские и белорусские спортсмены.
«В эти дни проходит чемпионат мира, но сегодня лучшая половина биатлонистов находится в Раубичах. Наши спортсмены конкурентоспособны – это победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира. Они все находятся в прекрасной форме, у нас растет отличный резерв.
Раньше мы видели по пять-шесть спортсменов и спортсменок на Кубке мира, а сейчас здесь три-четыре состава для сборной, и они все сильные. Независимо от того, какие соревнования сейчас проходят в мире, надо продолжать организовывать наши старты. Это в любом случае большой шаг вперед.
Мы выстроили соревнования и программу по типу чемпионата мира, поэтому, конечно, для нас это аналог», – сказал Сергей Ковальчук.
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