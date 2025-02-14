Суви Минккинен: «У меня были высокие ожидания от гонки. В глубине души я понимала, что эстафета только подстегнет болельщиков»

Суви Минккинен призналась, что у нее были большие ожидания от спринта на ЧМ.

Сегодня финская биатлонистка завоевала бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде. Ранее сборная Финляндии с Минккинен в составе заняла девятое место в смешанной эстафете.

«Конечно, у меня были высокие ожидания от этой гонки. В глубине души я понимала, что эстафета только подстегнет болельщиков.

Во время подъема я была уже измотана. На спуске мне казалось, что я не выдержу. Я полностью выложилась в гонке», – сказала Минккинен.