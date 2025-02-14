Юрий Каминский: «Ничего необычного в выезде Большунова в Европу нет. Просто он посчитал, что для его подготовки это более эффективно»

Тренер Юрий Каминский не видит ничего необычного в сборе Большунова в Европе.

Российский лыжник Александр Большунов сейчас тренируется в Италии. Накануне он выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Südtirol Moonlight Classic в Зайзер-Альме.

– Ничего необычного в выезде Большунова в Европу нет. Да, сейчас существуют трудности выезда, так как все перелеты осуществляются через Турцию. Это и дорого, и долго. Просто он посчитал, что для его подготовки это более эффективно, поэтому и решился туда ехать. Вот и все.

– Биатлонисты не рассматривали такой вариант подготовки из‑за проблем с вывозом оружия из России?

– Да, существует дополнительная проблема с вывозом оружия. К тому же мы не можем поехать в любое место: биатлонистам необходима работа на стрельбище. Это тоже вызывает сложности. Но и у нас, в России, есть неплохие места для подготовки, – сказал тренер мужской сборной России по биатлону.