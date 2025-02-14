Антон Шипулин: «Не слежу за чемпионатом мира по биатлону. Там нет россиян, поэтому неинтересно»

Шипулин не смотрит международные старты без участия российских биатлонистов.

С 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону.

«Я знаю, что сейчас идет чемпионат мира, но не слежу за ним. Мне неинтересны международные турниры, я их не смотрю, особо не слежу, может, иногда новости читаю. Там нет россиян, поэтому неинтересно», – сказал чемпион мира Антон Шипулин.