Антон Шипулин: «Не слежу за чемпионатом мира по биатлону. Там нет россиян, поэтому неинтересно»
Шипулин не смотрит международные старты без участия российских биатлонистов.
С 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону.
«Я знаю, что сейчас идет чемпионат мира, но не слежу за ним. Мне неинтересны международные турниры, я их не смотрю, особо не слежу, может, иногда новости читаю. Там нет россиян, поэтому неинтересно», – сказал чемпион мира Антон Шипулин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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