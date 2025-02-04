Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау
С 5 по 8 февраля в Риднау пройдет шестой этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
6-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Расписание гонок
5 февраля, среда
Спринт, мужчины
12:45
Спринт, женщины
16:15
7 февраля, пятница
Гонка преследования, мужчины
13:00
Гонка преследования, женщины
15:45
8 февраля, суббота
Масс-старт 60, мужчины
12:45
Масс-старт 60, женщины
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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