Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау

С 5 по 8 февраля в Риднау пройдет шестой этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 6-й этап Риднау-валь-Риданна, Италия Расписание гонок 5 февраля, среда Спринт, мужчины 12:45 Спринт, женщины 16:15 7 февраля, пятница Гонка преследования, мужчины 13:00 Гонка преследования, женщины 15:45 8 февраля, суббота Масс-старт 60, мужчины 12:45 Масс-старт 60, женщины 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25