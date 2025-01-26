Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо уступил 12 секунд, у Лагрейда – лучшее время пасьюта
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 25.42,2
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 12,3
3. Эмильен Клод (Франция) – 28,6
4. Йеспер Нелин (Швеция) – 33,0
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 34,6
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34,9
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 35,9
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 41,8
9. Антонин Гигонна (Франция) – 47,0
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 47,2
11. Яков Фак (Словения) – 53,3
12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,3
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.21,4 (2)
2. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.23,6 (2)
3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.25,7 (4)
4. Виктор Брандт (Швеция) – 1.25,7 (1)
5. Юстус Штрелов (Германия) – 1.26,0 (5)
6. Адам Раннелс (Канада) – 1.27,6 (5)
7. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.29,2 (2)...
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.31,1 (0)...
28. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.42,3 (1)
Чистое время пасьюта
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29.53,0
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1,2
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,9
4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 18,0
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 18,9
6. Яков Фак (Словения) – 19,9
7. Томмазо Джакомель (Италия) – 21,0
8. Антонин Гигонна (Франция) – 25,2
9. Виктор Брандт (Швеция) – 30,5
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 31,7
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