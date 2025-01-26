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  • Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо уступил 12 секунд, у Лагрейда – лучшее время пасьюта
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Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо уступил 12 секунд, у Лагрейда – лучшее время пасьюта

Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 25.42,2

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 12,3

3. Эмильен Клод (Франция) – 28,6

4. Йеспер Нелин (Швеция) – 33,0

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 34,6

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34,9

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 35,9

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 41,8

9. Антонин Гигонна (Франция) – 47,0

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 47,2

11. Яков Фак (Словения) – 53,3

12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,3

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.21,4 (2)

2. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.23,6 (2)

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.25,7 (4)

4. Виктор Брандт (Швеция) – 1.25,7 (1)

5. Юстус Штрелов (Германия) – 1.26,0 (5)

6. Адам Раннелс (Канада) – 1.27,6 (5)

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.29,2 (2)...

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.31,1 (0)...

28. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.42,3 (1)

Чистое время пасьюта

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29.53,0

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1,2

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,9

4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 18,0

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 18,9

6. Яков Фак (Словения) – 19,9

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 21,0

8. Антонин Гигонна (Франция) – 25,2

9. Виктор Брандт (Швеция) – 30,5

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 31,7

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
гонка преследования
logoКубок мира по биатлону
Антхольц
logoЭмильен Клод
logoТоммазо Джакомель
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Словении
logoЙоханнес Бо
logoЭмильен Жаклен
logoЙеспер Нелин
logoЯков Фак
logoТарьей Бо
logoАнтонин Гигонна
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
logoСебастьян Самуэльссон
logoКентен Фийон-Майе
logoМартин Понсилуома
logoсборная Швеции
logoДаниэле Каппеллари
logoсборная Германии
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logoЮстус Штрелов
logoВиктор Брандт
logoМиха Довжан
logoАдам Раннелс
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