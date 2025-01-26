Сидоров о серебре в масс-старте: «Понимал, что ребята начинают убегать, и сзади Латыпову тренеры кричат. Второе дыхание открылось»
Евгений Сидоров заявил, что у него открылось второе дыхание в масс-старте.
Сегодня на этапе Кубка России в Демино проходил большой масс-старт. Даниил Усов одержал победу, второе место занял Сидоров (+2,1 секунды), третье – Александр Бектуганов (+4,3), четвертое – Эдуард Латыпов (+15,3).
– На финише не было сил, отдал их в начале круга, чтобы догнать ребят. Понимал, что они начинают убегать, и сзади Эдику Латыпову тренеры кричат. Второе дыхание открылось.
– Боялся, что Латыпов догонит?
– Да. Подумал, что третье место нельзя было отдавать. Начал добавлять, на спуске Саню Бектуганова получилось обкатить, — сказал Сидоров в эфире канала «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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