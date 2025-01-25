Виктория Метеля: «На масс‑старт я не выйду, буду готовиться к Раубичам. Надо себя поберечь»

Виктория Метеля рассказала, что пропустит масс-старт на Кубке России в Демино.

Сегодня биатлонистка стала второй в спринте.

«Здесь тяжелый снег. Каждый раз выхожу на гонку и знаю, что будет тяжело, надеясь на стрельбу. Стараюсь стрелять чисто.

На масс‑старт я не выйду, буду готовиться к Раубичам. Надо себя поберечь. Далеко не пик‑формы, состояние не самое лучшее.

Надеюсь, что в сезоне будет еще классное состояние, когда я смогу навязать борьбу», — сказала Метеля.