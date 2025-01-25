Виктория Метеля: «На масс‑старт я не выйду, буду готовиться к Раубичам. Надо себя поберечь»
Виктория Метеля рассказала, что пропустит масс-старт на Кубке России в Демино.
Сегодня биатлонистка стала второй в спринте.
«Здесь тяжелый снег. Каждый раз выхожу на гонку и знаю, что будет тяжело, надеясь на стрельбу. Стараюсь стрелять чисто.
На масс‑старт я не выйду, буду готовиться к Раубичам. Надо себя поберечь. Далеко не пик‑формы, состояние не самое лучшее.
Надеюсь, что в сезоне будет еще классное состояние, когда я смогу навязать борьбу», — сказала Метеля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем