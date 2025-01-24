IBU вынес предупреждение Тандревольд за нарушение правил обращения с винтовкой

Международный союз биатлонистов (IBU) вынес предупреждение норвежке Ингрид Тандревольд за нарушение правил обращения с винтовкой.

Накануне Тандревольд финишировала 23-й в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце. На подъеме перед стрельбищем у нее отстегнулось оружие, и спортсменка положила его на плечо, когда подходила к рубежу.

Тандревольд обратилась к судье, чтобы тот дал ей новую винтовку, но при этом случайно сошла с коврика. Согласно правилам, обращение с оружием должно происходить непосредственно на коврике, поэтому жюри посчитало ситуацию нарушением.

При этом норвежка избежала дисквалификации и сможет выступить в гонке преследования 25 января.

Скриншот: соцсети IBU.