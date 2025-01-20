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Анастасия Халили: «Находить мотивацию мне вообще не тяжело. С каждым сезоном конкуренция в России растет, и нельзя расслабляться»

Анастасия Халили заявила, что у нее нет проблем с мотивацией на стартах в России.

– С учетом того, что вы до февраля 2022 года успели поучаствовать в Кубке мира, тяжело находить мотивацию на Кубок Содружества и Кубок России?

– Нет, вообще не тяжело. Потому что с каждым сезоном конкуренция в России растет. И нельзя расслабляться. Все девочки серьезно тренируются на максимуме, поэтому уровень биатлона внутри страны растет.

Если посмотреть результаты нынешнего сезона, то у нас очень плотная конкуренция. Поэтому мотивации хоть отбавляй. Тем более еще есть над чем работать, если хочешь потом успешно вернуться на международную арену.

– Наличие белорусских девушек сильно помогает прогрессу?

Динара Смольская и Аня Сола были среди лидеров на Кубке мира. Многие на них ориентируются. И я в том числе. Слежу за ними. Динара очень качественно и быстро работает на рубеже – это один из показателей топового уровня. А Аня очень быстро работает на лыжне. И я рада, что в этом сезоне мне удалось к ней подтянуться и выйти на высокую скорость.

– Посещаемость внутренних соревнований впечатляет?

– Да, в том же Демино на прошедшем этапе слышалась поддержка трибун. Особенно это было заметно на огневом рубеже, когда публику было слышно после каждого выстрела. И это не только в Демино заметно. В той же Рязани на последнем этапе Кубка России народ хорошо поддерживал.

И в целом по сравнению с прошлым сезоном болельщиков на трибунах достаточно много. Это радует. Биатлон в России развивается, не стоит на месте. И я рада, что столько народу приходит в дождливую погоду посмотреть и поболеть за своих любимых спортсменов.

– Появилась надежда на скорое возвращение на международную арену на следующий сезон после того, как в декабре пошел разбан пловцов, фигуристов и конькобежцев?

– Конечно, у нас все равно продолжается подготовка к Олимпийским играм, которые будут в следующем сезоне. Мы верим и надеемся на лучшее. И, несмотря ни на какие решения, готовимся к выходу на международную арену, – сказала Халили.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Известия
logoКубок Содружества
logoКубок России
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
logoАнна Сола
logoДинара Смольская (Алимбекова)
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