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«Олимпийский сезон требует огромных затрат и труда. Он чувствует, что больше не осилит такого». Губерниев о завершении карьеры Йоханнеса Бо

Губерниев считает, что Йоханнесу Бо не хватает мотивации продолжать карьеру.

Сегодня пятикратный олимпийский чемпион объявил, что текущий соревновательный сезон станет для него последним.

«Мы все взбудоражены. Йоханнес добегает этот сезон и уходит из большого спорта за год до Олимпиады. Олимпийский сезон требует огромных затрат и труда. Он чувствует, что не осилит такого больше.

Не хватает мотивации идти дальше. Чувствует, что настало времени отдать приоритет семье. Йоханнес Бо – это эпоха. И, безусловно, мы должны переварить все то, что происходит», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoЙоханнес Бо
logoДмитрий Губерниев
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
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