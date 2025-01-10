Фийон-Майе одержал 17-ю победу в карьере, у Клода – пятый подиум, у Жаклена – 29-й
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл спринт на Кубке мира в Оберхофе.
Это 17-я победа в его карьере. Всего у Фийона-Майе 55 подиумов (17-22-16).
Второе место занял его соотечественник Фабьен Клод. В его активе пять подиумов (0-2-3).
Третьим стал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен. Это 29-й подиум в его карьере (4-11-14).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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