Максим Максимов: «Если нас вернут на международную арену в 2025-м, мы будем готовы. Если не вернут, у нас хорошие турниры в России, но их надо улучшать»
Максим Максимов заявил о готовности российских биатлонистов вернуться на турниры.
С марта 2022 года россияне не допускаются до стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Если нас вернут на международную арену в 2025 году, мы будем готовы. Если не вернут, у нас хорошие турниры в России. Но мы видим, что их надо улучшать.
Есть спортивные руководители, которые решают вопрос по возвращению на международную арену. Желаю российскому биатлону процветания», – сказал тренер по стрельбе в сборной России по биатлону Максимов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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