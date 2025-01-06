Максим Максимов: «Если нас вернут на международную арену в 2025-м, мы будем готовы. Если не вернут, у нас хорошие турниры в России, но их надо улучшать»

Максим Максимов заявил о готовности российских биатлонистов вернуться на турниры.

С марта 2022 года россияне не допускаются до стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Если нас вернут на международную арену в 2025 году, мы будем готовы. Если не вернут, у нас хорошие турниры в России. Но мы видим, что их надо улучшать.

Есть спортивные руководители, которые решают вопрос по возвращению на международную арену. Желаю российскому биатлону процветания», – сказал тренер по стрельбе в сборной России по биатлону Максимов .