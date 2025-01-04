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Смольская об эстафете на «Гонке чемпионов»: «Тут другая ответственность. Лыжники будут думать: «Блин! Почему она промахнулась?»

Динара Смольская высказалась об особенностях лыжно-биатлонной Гонки чемпионов.

Сегодня лыжники и биатлонисты пробежали квалификацию, завтра пройдет эстафета.

– Как тебе формат?

– Я выхожу на дистанцию и делаю свою работу, не участвую в роли лыжника. Поэтому новый формат будет завтра, когда будем принимать эстафету от лыжников. Это будет что-то новенькое. Да, весело, что мы видим лыжников на разминке. Это необычно. Даже можно где-то что-то подсмотреть, как они работают. Мне нравится.

– Понятно, что в команде хотела бы быть с Антоном, а кого из лыжников еще выбрала бы?

– Мы обсуждали, кто бы нам попался. На самом деле они все одинаково сильного уровня. Разговаривали с лыжниками. Денис Спицов сказал, что трасса равнинная и все будут друг за друга цепляться, поэтому, скорее всего, биатлонистам эстафету передадут все вместе.

– Насколько сложно стрелять после таких маленьких кругов?

– В стрельбе стоя почувствовала, что надышалась, наелась. Увидела, что лидирую после лежки, и это меня подстегнуло. Почему-то совершила три ошибки, наверное, где-то упустила технические моменты. Я радуюсь, потому что хорошо поработала на дистанции.

Что касается завтрашней стрельбы, то тут другая ответственность, потому что мы в команде с лыжниками, которые будут думать: «Блин! Почему она промахнулась?»

– В Рязани же побеждала на Кубке Содружества два года назад?

– Да, две из двух гонок выиграла. Пришла за третьей, – сказала белорусская биатлонистка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoДенис Спицов
logoсборная Беларуси жен
Гонка чемпионов (Рязань)
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
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