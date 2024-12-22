Мартен Фуркад: «Мне нравится соперничество норвежцев и французов, но должны появляться другие страны. Это вызов, если мы не хотим, чтобы биатлон напоминал лыжные гонки»
Мартен Фуркад считает, что Франция и Норвегия не должны доминировать в биатлоне.
«Мне нравится наблюдать за соперничеством норвежцев и французов, но также я думаю и о своем виде спорта, должны появляться другие страны. Биатлон нельзя сводить к французско-норвежской дуэли. Он должен быть более открытым, чтобы охватить более широкую аудиторию.
Это настоящий вызов для следующего поколения, если мы не хотим, чтобы биатлон напоминал лыжные гонки, где одна страна, максимум две, могут выигрывать все.
Это замечательное противостояние, да. Но оно заставляет переживать за биатлон. Нам нужно подумать, как дать шанс странам слабее – тем, у кого меньше технических ресурсов», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Фуркад.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Eurosport
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