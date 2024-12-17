Эльвира Оберг, Халварссон, Магнуссон, Скоттхайм, Самуэльссон, Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Анси
Объявлен состав сборной Швеции на третий этап Кубка мира по биатлону в Анси.
Ханна Оберг пропустит гонки из-за плохой формы.
Сборная Швеции
Женщины
Йоханна Скоттхайм
Мужчины
Себастьян Самуэльссон
Мартин Понсилуома
Йеспер Нелин
Виктор Брандт
Антон Иварссон
Малте Стефанссон
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация биатлона Швеции
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