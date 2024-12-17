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Глава «Технониколя» о расходах на организацию «Гонки чемпионов»: «Порядка 50 млн руб. Основная часть – подготовка стадиона, развлекательная программа для зрителей»

Организация лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов» будет стоить около 50 млн рублей.

Об этом сообщил Сергей Колесников – совладелец компании «Технониколь», которая выступает титульным спонсором соревнований. «Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов пройдет в Рязани 4–5 января.

– В отношениях с СБР (Союзом биатлонистов России) мы идем по возрастающей. Может, со временем станем генеральным партнером, которым сейчас является Альфа-Банк. Финансовые детали сотрудничества раскрыть не могу, но скажу, что СБР продает спонсорство максимально дорого, ведь для них это единственная возможность получить средства на развитие. Два-три года назад у Виктора Майгурова были опасения по поводу бюджета, но сейчас, мне кажется, доходная часть достаточно стабильна.

В этом году при перезаключении контракта наш партнерский вклад вырос на 70%, потому что поменялся статус. И это инвестиция скорее от сердца, ведь я люблю биатлон. Но, с другой стороны, я недавно пересматривал соревнования в Ханты-Мансийске, и мне было приятно, что наши рекламные щиты занимают достаточно места в зоне старта/финиша, а значит, и в трансляции. Плюс мы получаем много обратной связи от партнеров и клиентов, когда они смотрят биатлон по ТВ. И, конечно, это позитивно сказывается на имидже компании.

– Считаете, отстранение российских спортсменов от международных стартов не сказалось на телесмотрении биатлона?

– Биатлон – второй по популярности зимний вид спорта после хоккея. Если не считать футбол, который у нас тоже почему-то стал зимним. Но биатлон гораздо лучше воспринимается по телекартинке. Стадионы находятся далеко – Тюмень, Ханты-Мансийск, Чайковский, погода там обычно сложная. Посмотреть живьем мало у кого получается. При этом личное присутствие дает совершенно другое впечатление.

К примеру, у меня обычно пульс – 50-65 ударов в минуту, когда выхожу на старт сам – 90-100 из-за стресса перед гонкой. И вот как-то в Антерсельве я смотрел биатлон своими глазами, Евгений Гараничев и Александр Логинов готовились бежать в масс-старте – и у меня, сидящего на трибуне, пульс подскочил до 120 ударов в минуту. Будто сам собирался в гонку. И когда спортсмены, за которых я переживаю, стреляют, испытываю те же эмоции, что и они.

– Уже объявлено, что призовой фонд Гонки чемпионов составит 12 млн рублей, а каковы суммарные расходы на организацию, не считая капитальных работ по реконструкции арены?

– Порядка 50 млн руб. Основная часть – это техническая подготовка стадиона, развлекательная программа для зрителей. Все требования, которые предъявляются к большим спортивным мероприятиям, будут соблюдены, – рассказал Колесников.

Интервью миллиардера, который влюблен в биатлон: строит стадионы, сам бегает и стреляет, спонсирует Логинова

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Ведомости»
logoГонка чемпионов
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logoСергей Колесников
logoАлександр Логинов
Антхольц
logoСоюз биатлонистов России
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logoВиктор Майгуров
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