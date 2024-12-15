Софи Шово о серебре в эстафете: «Мы недовольны, стрельба не удалась. Нужно стать лучше, если хотим вновь выиграть титул чемпионок мира»
Французские биатлонистки недовольны стрельбой в женской эстафете на Кубке мира.
Сегодня Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово и Лу Жанмонно заняли второе место на этапе в Хохфильцене – их команда допустила 13 промахов и один раз зашла на штрафной круг. Победила сборная Германии.
«Мы недовольны проделанной работой. Мы на втором месте, но скажем честно: стрельба не удалась. Условия были непростыми, но для нас это не повод искать оправдания. Результаты по стрельбе в целом не очень хорошие.
Нам нужно стать лучше, если хотим вновь выиграть титул чемпионок мира в эстафете, другого выбора нет. Легкая «пощечина» поможет нам проанализировать, что пошло не так, и исправить это к следующей эстафете. В преддверии главной цели, поставленной на зиму, пока еще есть время на ошибки», – заявила Софи Шово.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
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