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Эдуард Латыпов: «Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере»

Эдуард Латыпов после победы в пасьюте заявил, что пока не обрел прежнюю скорость.

Сегодня биатлонист победил на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске, допустив четыре промаха.

– В какой момент появились реальные шансы на победу?

– На последнем рубеже.

– На стрельбе долго выцеливали и ждали.

– Спросите комментарий Кирилла Бажина, почему я долго стрелял. Неважно, просто такая ситуация была, что долго стрелял.

– Секрет?

– Нет, все нормально. Потом обсудим с вами этот моментик.

– В Хантах вы говорили, что коврик на стрельбище скользил.

– Сегодня все хорошо было, просто состояние тяжелое. Промазал, потому что ветер неприятный поддувал в спину. На лежке его не было, а стоя был плотный. Тело качало сильно. Не получалось быстро стрелять. Если бы попал последний выстрел, можно было бы полегче победить.

– Первая победа в Кубке России в этом сезоне.

– Состояние не очень пока, тяжелое. Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере.

– Если бы Бажин не совершил четыре промаха на последнем рубеже, реально было бы его достать?

– По функциональному состоянию, думаю, нет. Если он бы промазал два, то с моей чистой стрельбой смог бы бороться, а так не смог бы догнать его.

– Холод сказался?

– Ноги замерзли, уже не чувствую их. Лицо целое – это самое главное, – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКубок России
logoЭдуард Латыпов
Кирилл Бажин
logoсборная России
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