Эдуард Латыпов: «Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере»
Сегодня биатлонист победил на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске, допустив четыре промаха.
– В какой момент появились реальные шансы на победу?
– На последнем рубеже.
– На стрельбе долго выцеливали и ждали.
– Спросите комментарий Кирилла Бажина, почему я долго стрелял. Неважно, просто такая ситуация была, что долго стрелял.
– Секрет?
– Нет, все нормально. Потом обсудим с вами этот моментик.
– В Хантах вы говорили, что коврик на стрельбище скользил.
– Сегодня все хорошо было, просто состояние тяжелое. Промазал, потому что ветер неприятный поддувал в спину. На лежке его не было, а стоя был плотный. Тело качало сильно. Не получалось быстро стрелять. Если бы попал последний выстрел, можно было бы полегче победить.
– Первая победа в Кубке России в этом сезоне.
– Состояние не очень пока, тяжелое. Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере.
– Если бы Бажин не совершил четыре промаха на последнем рубеже, реально было бы его достать?
– По функциональному состоянию, думаю, нет. Если он бы промазал два, то с моей чистой стрельбой смог бы бороться, а так не смог бы догнать его.
– Холод сказался?
– Ноги замерзли, уже не чувствую их. Лицо целое – это самое главное, – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.
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