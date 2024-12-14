«В стрельбе начали выпадать по скорости. На международных соревнованиях это будет стоить дорого». Каминский после спринта на Кубке России

Юрий Каминский отметил падение скорости стрельбы у российских биатлонистов.

Сегодня на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске завершился спринт. Победу одержал Кирилл Бажин, второе место занял Эдуард Латыпов, третье – Роман Еремин.

«Вот только сел за анализ, поэтому подробный разбор будет позже. Навскидку могу сказать, что ребята порадовали своим ходом. Первый раз, когда и лыжи хорошо работали, и состояние совпало.

А вот в стрельбе не все устраивало, начали выпадать по скорости. Одна из причин – было довольно холодно. К европейской погоде уже привыкли, на иных стартах и с «плюсом» приходилось выступать. А тут все-таки серьезное похолодание, это сказалось.

В любом случае отдавать по кругу-полтора, как некоторые спортсмены, не очень хорошо. Мы же держим в уме международные соревнования, там это будет стоить дорого», – сказал тренер сборной России Юрий Каминский.