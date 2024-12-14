Халили о Кубке мира: «Посмотрел все гонки. Когда был первый этап, не сказать, что ребята прям очень сильно двигались»

Карим Халили заявил, что смотрит все гонки Кубка мира по биатлону.

В субботу Халили с одним промахом занял шестое место в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске.

– Хотел стартовать еще в Ханты‑Мансийске, но понял, что сделать этого не получится. Потом готовился к индивидуальной гонке, но за день до старта понял, что, наверное, лучше не начинать с гонки на 20 км. Рад, что в спринте удалось более‑менее составить конкуренцию и выйти на старт.

– Сейчас не в идеальном состоянии?

– Надеюсь, что оно вернется как можно скорее. В Ханты‑Мансийске начал отходить от нагрузки и как раз в этот момент подцепил вирус. Рассчитываю, что за счет этих двух гонок получится быстрее вернуться в форму.

– Следите за Кубком мира?

– Да, посмотрел все гонки, тем более мужские. Если посмотреть визуально, когда был первый этап, не сказать, что ребята прям очень сильно двигались. Возможно, было связано со скольжением. Что касается стрельбы, то в этом году очень выделяются французы, работают очень быстро, – сказал Халили.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).