Халили о Кубке мира: «Посмотрел все гонки. Когда был первый этап, не сказать, что ребята прям очень сильно двигались»
В субботу Халили с одним промахом занял шестое место в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске.
– Хотел стартовать еще в Ханты‑Мансийске, но понял, что сделать этого не получится. Потом готовился к индивидуальной гонке, но за день до старта понял, что, наверное, лучше не начинать с гонки на 20 км. Рад, что в спринте удалось более‑менее составить конкуренцию и выйти на старт.
– Сейчас не в идеальном состоянии?
– Надеюсь, что оно вернется как можно скорее. В Ханты‑Мансийске начал отходить от нагрузки и как раз в этот момент подцепил вирус. Рассчитываю, что за счет этих двух гонок получится быстрее вернуться в форму.
– Следите за Кубком мира?
– Да, посмотрел все гонки, тем более мужские. Если посмотреть визуально, когда был первый этап, не сказать, что ребята прям очень сильно двигались. Возможно, было связано со скольжением. Что касается стрельбы, то в этом году очень выделяются французы, работают очень быстро, – сказал Халили.
С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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