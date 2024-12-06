Кубок IBU. Боте победила в спринте, Фихтнер – 2-я, Скоттхайм – 3-я, Кузьмина – 54-я
Француженка Пола Боте победила в спринте на Кубке IBU в Гейло.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
2-й этап
Гейло, Норвегия
Женщины
Спринт
1. Пола Боте (Франция) – 22.14,9 (0)
2. Марлен Фихтнер (Германия) – 31,4 (0)
3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 36,9 (1)
4. Хло Шевалье (Франция) – 38,0 (1)
5. Марит Ойгард (Норвегия) – 1.00,2 (0)
6. Сири Скар (Норвегия) – 1.06,1 (0)
7. Марит Скуган (Норвегия) – 1.06,3 (0)
8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.18,7 (2)
9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.22,1 (0)
10. Мартина Трабукки (Италия) – 1.31,3 (1)
11. Камилль Бене (Франция) – 1.35,4 (2)
12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.35,9 (3)
13. Марион Визенсартер (Германия) – 1.42,8 (2)
14. Эрика Янка (Финляндия) – 1.49,6 (1)
15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.51,1 (2)...
54. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 3.40,9 (6)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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