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Кубок IBU. Боте победила в спринте, Фихтнер – 2-я, Скоттхайм – 3-я, Кузьмина – 54-я

Француженка Пола Боте победила в спринте на Кубке IBU в Гейло.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

2-й этап

Гейло, Норвегия

Женщины

Спринт

1. Пола Боте (Франция) – 22.14,9 (0)

2. Марлен Фихтнер (Германия) – 31,4 (0)

3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 36,9 (1)

4. Хло Шевалье (Франция) – 38,0 (1)

5. Марит Ойгард (Норвегия) – 1.00,2 (0)

6. Сири Скар (Норвегия) – 1.06,1 (0)

7. Марит Скуган (Норвегия) – 1.06,3 (0)

8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.18,7 (2)

9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.22,1 (0)

10. Мартина Трабукки (Италия) – 1.31,3 (1)

11. Камилль Бене (Франция) – 1.35,4 (2)

12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.35,9 (3)

13. Марион Визенсартер (Германия) – 1.42,8 (2)

14. Эрика Янка (Финляндия) – 1.49,6 (1)

15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.51,1 (2)...

54. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 3.40,9 (6)

Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoКубок IBU
Пола Боте
logoКаролине Эрдал
Рагнхильд Фемстейневик
Ханна Кебингер
logoсборная Словакии жен
logoИрина Петренко (Варвинец)
Анаэлль Бонду
logoсборная Франции жен
Стефани Шерер
Вольдия Гальмас Полен
logoАнна Вайдель
logoХло Шевалье
logoИда Лиен
logoсборная Норвегии жен
Марит Скуган
Сири Скар
Фани Бертран
Камиль Бене
logoсборная Германии жен
Эмма Нильссон
logoсборная Украины жен
Йоханна Скоттхайм
logoАнастасия Кузьмина
Марлен Фихтнер
Марит Ойгард
Мартина Трабукки
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