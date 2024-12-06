Кубок IBU. Боте победила в спринте, Фихтнер – 2-я, Скоттхайм – 3-я, Кузьмина – 54-я

Француженка Пола Боте победила в спринте на Кубке IBU в Гейло.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 2-й этап Гейло, Норвегия Женщины Спринт 1. Пола Боте (Франция) – 22.14,9 (0) 2. Марлен Фихтнер (Германия) – 31,4 (0) 3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 36,9 (1) 4. Хло Шевалье (Франция) – 38,0 (1) 5. Марит Ойгард (Норвегия) – 1.00,2 (0) 6. Сири Скар (Норвегия) – 1.06,1 (0) 7. Марит Скуган (Норвегия) – 1.06,3 (0) 8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.18,7 (2) 9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.22,1 (0) 10. Мартина Трабукки (Италия) – 1.31,3 (1) 11. Камилль Бене (Франция) – 1.35,4 (2) 12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.35,9 (3) 13. Марион Визенсартер (Германия) – 1.42,8 (2) 14. Эрика Янка (Финляндия) – 1.49,6 (1) 15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.51,1 (2)... 54. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 3.40,9 (6) Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло