Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло

С 4 по 7 декабря в Гейло пройдет второй этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 2-й этап Гейло, Норвегия Расписание гонок 4 декабря, среда Индивидуальная гонка, женщины 12:00 Индивидуальная гонка, мужчины 15:50 6 декабря, пятница Спринт, женщины 12:20 Спринт, мужчины 16:00 7 декабря, суббота Гонка преследования, женщины 13:00 Гонка преследования, мужчины 15:45 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское.