Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
С 4 по 7 декабря в Гейло пройдет второй этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
2-й этап
Гейло, Норвегия
Расписание гонок
4 декабря, среда
Индивидуальная гонка, женщины
12:00
Индивидуальная гонка, мужчины
15:50
6 декабря, пятница
Спринт, женщины
12:20
Спринт, мужчины
16:00
7 декабря, суббота
Гонка преследования, женщины
13:00
Гонка преследования, мужчины
15:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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