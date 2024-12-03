Бьорндален о рекорде по победам: «Я уверен, что Йоханнес Бо побьет его. Он лучший биатлонист всех времен»

Уле Эйнар Бьорндален уверен, что Йоханнес Бо побьет его рекорд по числу побед.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо на данный момент выиграл 85 личных гонок в карьере, в том числе на Кубке мира, Олимпиадах и чемпионатах мира. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену – 95.

«Я уверен, он превзойдет мой рекорд – а если здорово проведет сезон, то сможет побить его уже этой зимой. Он сам говорил, что два сезона он еще будет выступать, так что времени достаточно.

Сохранить рекорд хотелось бы. Сейчас немного другая программа соревнований, немного другое время. Но если уж мне суждено уступить, было бы здорово, чтобы [вместо меня] это был норвежец. И чтобы это был Йоханнес.

Он на самом деле лучший биатлонист всех времен. Фантастический спортсмен. Когда он на ходу, его невозможно остановить», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален.

«Сложно представить, что я сразу одержу 10-11 побед. Я лишь стараюсь быть уверен, что нахожусь в хорошей форме и хорошо выступаю на соревнованиях.

Этот рекорд во многих отношениях легендарный, но его можно побить! И если не смогу я, возможно, кто-то в будущем сделает это.

Очень приятно, когда тебя подбадривает сам король [биатлона]. Рекорд во многом недостижимый, но если все получается – он в пределах досягаемости. Предстоит еще долгий путь и много побед. Все должно сложиться хорошо. Нужно быть смелым в мечтах и пользоваться шансами.

Бьорндален назвал меня лучшим биатлонистом всех времен? О, это громкие слова! Он знает биатлон, он тот, кто создал этот вид спорта. Пожалуй, это самый большой комплимент, который я когда-либо получал», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо.