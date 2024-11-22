Уле Эйнар Бьорндален о работе тренером: «В прошлом году я отклонил 5 или 6 предложений»
Уле Эйнар Бьорндален пока не готов вернуться к работе тренером.
Восьмикратный олимпийский чемпион работал тренером в сборной Китая с 2019 по 2022 год, женскую команду тренировала его жена Дарья Домрачева.
«Это было замечательное время. Я наслаждался этим периодом, потому что мог совмещать это с семьей.
Тренерская работа в Европе довольно требовательная. Очень сложно совмещать ее с семейными делами.
В прошлом году я отклонил 5 или 6 предложений», – сказал Бьорндален, не уточнив, из каких стран они поступали.
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Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: NTB
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