Уле Эйнар Бьорндален о работе тренером: «В прошлом году я отклонил 5 или 6 предложений»

Уле Эйнар Бьорндален пока не готов вернуться к работе тренером.

Восьмикратный олимпийский чемпион работал тренером в сборной Китая с 2019 по 2022 год, женскую команду тренировала его жена Дарья Домрачева .

«Это было замечательное время. Я наслаждался этим периодом, потому что мог совмещать это с семьей.

Тренерская работа в Европе довольно требовательная. Очень сложно совмещать ее с семейными делами.

В прошлом году я отклонил 5 или 6 предложений», – сказал Бьорндален, не уточнив, из каких стран они поступали.

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