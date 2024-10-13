Йоханнес Бо: «Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по победам. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времен»

Йоханнес Бо рассказал, что хочет превзойти Бьорндалена по числу личных побед.

Бьорндален побеждал в личных гонках 95 раз. У Йоханнеса на данный момент 85 побед.

«Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по победам. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времен, ха-ха.

Думаю, мне легко найти мотивацию. После сезона я делаю большие перерывы, во время которых не сосредоточен на тренировках.

Это позволяет мне перезарядить батарейки и поддерживать высокий уровень мотивации, не уставая сильно в течение года», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

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