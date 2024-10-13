  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Йоханнес Бо: «Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по победам. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времен»
2

Йоханнес Бо: «Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по победам. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времен»

Йоханнес Бо рассказал, что хочет превзойти Бьорндалена по числу личных побед.

Бьорндален побеждал в личных гонках 95 раз. У Йоханнеса на данный момент 85 побед.

«Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по победам. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времен, ха-ха.

Думаю, мне легко найти мотивацию. После сезона я делаю большие перерывы, во время которых не сосредоточен на тренировках.

Это позволяет мне перезарядить батарейки и поддерживать высокий уровень мотивации, не уставая сильно в течение года», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

«Люблю семью больше, чем биатлон». Йоханнес Бо до сих пор не в сборной – тренеры насторожились

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Fondo Italia
logoУле Эйнар Бьорндален
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Йоханнес Бо: «Моя долгосрочная цель – рекорд Бьорндалена по победам на этапах Кубка мира»
713 августа, 15:50
Йоханнеса Бо упрекали за слабость, а он ответил сезоном-сказкой. Какие рекорды пали?
1918 марта, 10:55
Йоханнес Бо: «Идеальное завершение идеального сезона. Рекорд Бьорндалена? Возможно, в следующем году»
418 марта, 05:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НОК Беларуси обсудил с МОК допуск белорусских спортсменов к международным соревнованиям
8вчера, 14:53
Бабиков о горном беге: «Наслаждение свободой выбора маршрута, невероятное единение с природой. Заряд от таких тренировок и соревнований не сравнить ни с чем»
2вчера, 13:58
Лиза Виттоцци признана спортсменом года в Италии по версии FISI
1вчера, 08:10
Биатлонист Латыпов: «У меня была идея сделать челлендж с футболистами – они стреляют по мишеням из винтовки, а я буду бить пенальти»
34вчера, 07:45
Доротея Вирер: «Пока у меня нет конкретной цели. Сначала надо найти правильный темп, потому что я давно не соревновалась»
2вчера, 06:54
Дмитрий Чернышенко: «На восстановление спортивной инфраструктуры новых регионов в 2025 году выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей»
1211 октября, 12:01
Михаил Дегтярев: «Уверен, что Новороссия и Донбасс смогут стать новыми центрами спорта и туризма благодаря совместным усилиям»
7111 октября, 11:53
Бабиков о заявлении экс-главы Минсельхоза Ткачева, что дояркам нужно платить до 150 тысяч рублей: «А учителям и 25 сойдет»
4411 октября, 05:20
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
409 октября, 04:59
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
2611 октября, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
511 октября, 05:00
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
320 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54