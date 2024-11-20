Кристина Резцова: «Верю в лучшее и надеюсь, что нас допустят, и готовлюсь именно к этому»

Биатлонистка Кристина Резцова сохраняет надежду выступить на Олимпиаде-2026.

«У тех, кто бегал на Кубках России, конечно, сейчас мотивации больше. А тем, кто на международных стартах, приходится ее искать посильнее.

Но в любом случае я верю в лучшее и надеюсь, что нас допустят, и готовлюсь именно к этому. Все будет хорошо и мы скоро поедем на Олимпиаду. Я всегда готовлюсь к большему», – сказала Резцова.