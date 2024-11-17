Кристина Резцова: «Когда у тебя кто-то за спиной, главное сделать так, чтобы он остался дальше, чем подобрался. Хоть Сливко, хоть Экхофф»

Кристина Резцова после Кубка МЛКБ сравнила Викторию Сливко и Тириль Экхофф.

17 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) прошла смешанная эстафета. Победил «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова ), второй стала команда «Профински» (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко).

– Соперничество со Сливко вызвало флэшбеки, что как будто на Кубке мира или Олимпиаде рубитесь?

– Я вас умоляю. Нет, ничего такого не было.

Картина повторяется: год назад здесь же в Ханты-Мансийске мы с Викой бежали пасьют. И я тоже выиграла, ха-ха.

На самом деле без разницы – хоть Сливко, хоть Тириль Экхофф . Главное, когда ты бежишь и у тебя кто-то за спиной, сделать так, чтобы он остался дальше, чем подобрался.

Поэтому с самого начала мне сразу сказали, что нужно первый подъем отработать, выход отработать, а дальше будет видно – догоняет она или не догоняет.

Первые два круга я понимала, что она на спусках будет меня добирать, а в конце я уже просто старалась не дать ей возможности приблизиться, – сказала двукратный олимпийский призер Резцова в эфире «Матч ТВ».